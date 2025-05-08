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軒郁營收／4月2.89億元、月增4.3% 9日發放8元股利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

軒郁（6703）8日公布4月營收2.89億元，月增4.31%、年減12.94%，營收表現受益於新品上市與通路穩定貢獻，整體營運持續朝穩定方向推進。

軒郁並表示，去年下半年決議配發每股7元現金股利股票股利1元，除息交易已在4月10日進行，除息參考價130元，股市當日強彈，開盤上演秒填息。現金股利發放日期則訂在5月9日，依8日收盤價129元計算，合併現金與股票股利之還原殖利率達15.43%。

本次將發出現金股利約2.8億元，並預計將於下半年配發股票股利2,975,803股，股東9日將有股息入袋，穩健回饋股東，展現公司穩定的財務體質與對股東權益的重視。

軒郁旗下保養品牌未來美於4月正式推出年度重量級新品，此新品乃與策略投資公司遠東生技合作開發，將獨特的火山藻外泌體結合高濃度PDRN修護新生成分，完美滿足消費者對高效保養的需求。該系列產品一上市即造成市場搶購熱潮，目前產線正滿載趕貨中。

在國際布局方面，軒郁旗下保健品牌Simply新普利因日劇天王木村拓哉來台刮起一陣夜酵素美食代謝新風潮，今年第3季也將正式進入日本市場，並推出日本限定的高濃度夜酵素，預計將為集團注入全新營收動能。未來集團各品牌將持續積極拓展國際市場因應短期或受台幣升值，帶動新一波出國旅遊潮，便宜匯率帶動跨海消費所影響的國內消費動能。

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