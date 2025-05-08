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金雨財報／第1季稅後純益32萬元 終止連續18個季度虧損

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

自動販賣機與遊戲機大廠金雨（4503）公布第1季合併財報，合併營收1.19億元、年增49%，營業毛利1,153萬元，稅後純益32.7萬元，終止自2020年第3季以來、連續18個季度虧損，由虧轉盈，每股稅後純益0元。

金雨受惠美國對等關稅新政帶動急單效益，來自遊戲機與彩票機大客戶的訂單大增，金雨宣布，向大股東大宇（1445）承租的彰濱工業區廠房，已在5月正式啟用投產，新廠建置的智慧生產組裝線，初期月產能可達1,300台以上，並視訂單逐步擴充產能。

金雨董事會8日同時通過，將辦理私募現金增資發行新股案，預計私募普通股總額不超過1,800萬股，自今年股東常會決議之日起一年內分3次發行，私募資金將用於充實營運資金、償還銀行借款及未來營運發展或轉投資所需。

另外，金雨稍早取得IATF 16949汽車品質管理系統認證，也已接獲汽車沖壓零組件小批量單，成功切入豐田、福特等國際汽車大廠供應鏈。

金雨去年合併營收3.46億元、年增25.9%，稅後淨損0.78億元，每股稅後虧損1.27元。法人估，今年在遊戲機轉單效益與切入汽車供應鏈等利多挹注下，營運將逐季增溫，全年營收可望有雙位數以上增長，並帶動獲利提升。

金雨遊戲機的主要競爭對手，生產基地集中在中國大陸、越南與墨西哥，美國總統川普祭出對等關稅政策後，遊戲機客戶面臨加徵關稅的壓力，決將最新大改款的智慧遊戲機訂單，轉往台灣生產出貨，帶動金雨營收逐月提升。

金雨去年9月辦理私募，獲紡織廠大宇認購、並成為金雨第四大股東，有助金雨朝多角化發展，包括逐步跨入車用、儲能、軍用及AI伺服器領域。目前，金雨前三大股東分別為興亞營造、樺漢（6414）旗下力盟總經理鍾煥祥及樺漢。

金雨在樺漢等「鴻家軍」的助攻下，自動販賣機陸續升級為AI智慧機，新一代智慧遊藝機也接獲國外客戶大單，去年下半年陸續出貨，且訂單逐月成長。

營收 遊戲機

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