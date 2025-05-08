快訊

不當世界警察？川普對印巴衝突老神在在 CNN點出手關鍵、時機點

越籍移工搭火車遺失400萬…超越陳明文紀錄 僱主驚：他月薪僅3萬多元

元太財報／首季 EPS 1.91元 4月營收年增逾五成

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

電子紙大廠元太（8069）董事會8日通過今年首季財報，單季合併營收80.59億元，季減16.7%，年增42.8%。毛利率52.21%，分別季減1.54及年增4.82個百分點。稅後純益21.97億元，季減37.6%，年增65.9%；每股稅後純益1.91元。

元太8日同步公告今年4月合併營收33.1億元，月增3.1%，年增50.2%。元太表示，4月營收較去年同期成長逾五成，主要是受新舊產品轉換、及公司新產品上市影響，終端客戶需求增加。

元太累計今年前四個月合併營收113.69億元，年增44.9%。8日股價下跌7.5元，成交量8,433張，收229.5元。

元太2024年合併營收321.63億元，年增18.6%。毛利率49.64%，年減3.67個百分點。稅後純益88.67億元，年增13.5%；每股後純益7.75元。元太董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利5元，配息率為65%。元太將於5月28日召開股東常會，承認盈餘分配案。

元太 營收

延伸閱讀

元太遭美系外資降評至中立 目標價大降3成至250元

台塑集團4月合併營收年月雙減 關稅、油價走跌等因素衝擊 僅南亞業績向上

元太奪Google超強AI機器人大單

相關新聞

元太遭美系外資降評至中立 目標價大降3成至250元

美系外資調降元太（8069）評等及目標價，一口氣將目標價由360元調降至250元， 降幅30%，且降評至中立；元太8日股...

叡揚財報／首季稅後純益4,902萬元 每股賺1.39元

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於8日公布，今年第1季合併營收為4.57億元 ，年增21.61% ，第1季稅後純益為 4...

沒有蜜月行情 立誠掛牌上櫃首日就跌破承銷價

立誠（6597）8日掛牌，每股承銷價86.57元，上櫃首日一開盤就跌破承銷價，以85元開出，並未出現蜜月行情，股價開低走...

群聯出貨動能升溫

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（7）日表示，旗下搭載PCIe Gen...

威剛4月合併營收月增4.6%

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公告4月合併營收39.17億元，為同期最佳，並且攀上13個月高點，月增4.63%...

大江第1季 EPS 1.24元 中鋼構0.63元

保健食品大廠大江（8436）公布今年首季財報， 單季稅後純益1.36億元，年增7.4%，每股純益1.24元。法人估，大江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。