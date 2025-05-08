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達爾膚財報／首季 EPS 3.44元、創同期次高 通過每股配息2元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

達爾膚（6523）8日公告財報，首季營收3.47億元，較去年同期減少1%，毛利率及營業利益率分別為72.63%、49.65%，與去年同期略減，業外方面，利息收入雖較去年同期增加，但其他利益縮水，主要是美元金融資產漲幅趨緩，使整體業外略為下滑，致稅後純益來到1.55億元，年減4.32%，每股純益3.44元，為同期次高。達爾膚董事會並決議配發第1季現金股利每股2.0元，配發率近六成。

達爾膚同日公告4月營收6,647萬元，年減7%，主要是去年同期實體通路鋪貨動能強勁，基期較高所致。累計前4月營收4.1億元，年減2%。公司表示，面對高基期挑戰，持續以產品創新與精準行銷布局，回應市場需求。

隨著夏季將至，防曬產品需求明顯升溫，達爾膚全方位防曬系列在4月銷售金額年增逾雙位數。該系列並入選2025台北時裝周官方禮包選品，進一步擴大品牌在美妝與時尚領域的影響力，增加海內外市場的能見度與品牌價值。

展望後市，達爾膚表示，將持續強化產品力與深化通路合作，穩健推動品牌在亞洲市場的長期成長。

營收 達爾膚

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