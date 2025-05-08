快訊

不當世界警察？川普對印巴衝突老神在在 CNN點出手關鍵、時機點

越籍移工搭火車遺失400萬…超越陳明文紀錄 僱主驚：他月薪僅3萬多元

聖暉財報／首季 EPS 5.18元 為歷年同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

聖暉*（5536）董事會8日通過今年首季財報，單季合併營收85.56億元，季減9.9%，年增56.2%。毛利率17.96%，分別季減2.2%及年減2.8個百分點。稅後純益6.43億元，季減13.7%，年減50.3%；每股稅後純益5.18元。第1季營收及獲利表現，均為歷年同期新高。

聖暉*今年首季台灣、大陸、其他（含東南亞）地區營收貢獻占比分別為：54％、28％與18％，其中東南亞地區銷售年增256％，挹注集團營運升溫。

聖暉*表示，觀察國際政局與關稅等變數，各產業將再度重整供應鏈及評估分散區域廠區擴建，以提高產業供應鏈韌性，將對營運加溫。此外，為保持集團營運成長，聖暉*將深化TURNKEY服務及專案工程管理AI數位化等核心技術能力，完善垂直水平資源整合機制，並積極持續投入人力資源擴增，強化人才培育與接案能力，全面提升專案執行效率，以中和通膨外部因素干擾。

聖暉*秉持「環境永續、共創價值、世代共好」企業永續理念，多年落實ESG永續營運方針之優異表現，在臺灣證券交易所「第十一屆公司治理評鑑」中，從1,754家上市櫃受評公司脫穎而出，並已連續十年榮獲公司治理評鑑排名前5％，凸顯聖暉*於維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大構面綜合表現獲得肯定，並致力成為無塵室整合工程業永續發展標竿。

聖暉*8日股價上漲5元，成交量397張，收381元。

東南亞 營收 聖暉

延伸閱讀

胡連財報／第1季獲利3.35億元寫同期新高 EPS 為3.15元

裕民財報／海岬型運價走低波及獲利 第1季 EPS 0.27元

宏達電財報／首季 EPS 4.86元 終結連續27季虧損

柏文財報／首季獲利1.22億元、年增1.52倍 EPS 1.55元

相關新聞

元太遭美系外資降評至中立 目標價大降3成至250元

美系外資調降元太（8069）評等及目標價，一口氣將目標價由360元調降至250元， 降幅30%，且降評至中立；元太8日股...

叡揚財報／首季稅後純益4,902萬元 每股賺1.39元

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於8日公布，今年第1季合併營收為4.57億元 ，年增21.61% ，第1季稅後純益為 4...

沒有蜜月行情 立誠掛牌上櫃首日就跌破承銷價

立誠（6597）8日掛牌，每股承銷價86.57元，上櫃首日一開盤就跌破承銷價，以85元開出，並未出現蜜月行情，股價開低走...

群聯出貨動能升溫

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（7）日表示，旗下搭載PCIe Gen...

威剛4月合併營收月增4.6%

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公告4月合併營收39.17億元，為同期最佳，並且攀上13個月高點，月增4.63%...

大江第1季 EPS 1.24元 中鋼構0.63元

保健食品大廠大江（8436）公布今年首季財報， 單季稅後純益1.36億元，年增7.4%，每股純益1.24元。法人估，大江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。