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胡連財報／第1季獲利3.35億元寫同期新高 EPS 為3.15元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

胡連（6279）8日公布第1季稅後純益為3.35億元，季減11.6%，年增1.2%，同期新高，第1季每股稅後純益（EPS）為3.15元，去年第4季EPS為3.67元，去年同期EPS為3.32元。

胡連也公告，擬配發6元現金股利，其中，盈餘配發之現金股利5元，資本公積發放之現金1元。

胡連4月營收7.73億元，同期新高，月增1.92%，年增22%，今年前四個月營收31.01億元，年增22.87%。

針對今年展望，胡連董事長張子雄之前表示，今年業績展望沒有改變，來自大陸車廠訂單沒有變化，沒有減少，第2季雖然是傳統淡季，但胡連漸入佳境。

在產能方面，他指出，印尼廠已經滿了，越南廠未來可能持續擴產，大陸東莞廠也規劃擴產，預期將投資5億元擴產，原先預期1年半完成高10層樓工廠，包含保險絲盒、表面黏著、沖壓、零組件的整套裝流水線，現在決定放慢動工步調，兩年內完成新廠建置即可，以機動因應國際地緣政治變局。

胡連超過七成營收來自中國大陸汽車品牌，客戶包括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等。他表示，汽車行業正處於前所未有的變革，包括新能源車、自動駕駛等，都需要用到更多連接器。胡連從大陸市場出發，站穩腳步後，要開始前進國際市場，尤其大陸汽車產業崛起，歐洲車廠面臨非常大的挑戰，正在重塑供應鏈，對於胡連而言，歐洲將是非常好的機會。

EPS 營收 胡連

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