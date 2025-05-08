松瑞藥法說會／第1季獲利3.86億元、年增4.4倍 賺贏去年全年

松瑞藥（4167）8日舉辦2025年第1季法人說明會，並說明今年首季財報表現。公司首季營收2.64億元，較上一季雖減少0.13億元，但毛利率由30%提升至37%，主要由於厄他培南供不應求、子公司營收增溫及產能與製程優化的貢獻。

松瑞藥另受惠於竹南廠房處分利益認列3.4億元，今年第1季稅後淨利已超越去年全年獲利，達3.86億元，年增4.4倍，每股稅後純益（EPS）1.22元。

松瑞藥表示，今年持續拓展厄他培南產品全球市場版圖，並同步強化產能布局，並預計於下半年順利提交新增生產線的變更申請，為未來進一步擴大全球市佔率奠定堅實基礎。

松瑞藥過去利用上下游整合的操作優勢，自行研發製造原料藥、製劑，並同時持有ANDA藥證，成功地將美洛培南的製劑產品推向美國、歐洲、東南亞及台灣等近十個國家。憑藉這段成功經驗，松瑞藥對厄他培南的全球布局已超前部署，目前已成功打入超過二十多個國家，展現強大的國際競爭力。

在台灣，松瑞藥的厄他培南製劑已廣泛應用於多家醫學中心與區域醫院，整體市佔率已全面超越原廠，位居市場領先地位。與此同時，松瑞藥也正與美國策略行銷夥伴攜手合作，積極爭取進入另一家大型GPO的供應鏈體系，未來的市場成長動能強勁，發展前景值得期待。

除此之外，松瑞藥在中國大陸市場的拓展上也傳來捷報，公司的厄他培南製劑甫於今年4月初順利獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准上市，正式開啟進軍中國市場的新篇章。松瑞藥將與當地重量級經銷商華潤集團展開深度合作，本產品將由其子公司「華潤九新」負責產品的商業化運作。雙方將結合松瑞藥於原料到成品一體化的研發與製造實力，與華潤集團在中國市場深厚的通路資源，共同攜手開創雙贏局面，擴展更寬廣的市場藍圖。

目前，厄他培南在全球仍處於供不應求的熱銷階段，松瑞藥在此時積極擴建產能，未來隨著新產能陸續開出，松瑞藥不僅將有效支援全球供應，亦將為公司製造動能與整體獲利注入強勁推力。松瑞藥正朝向成為全球最具關鍵影響力的培南產品供應商，穩健邁進。

在CDMO方面，松瑞藥目前是全球培南藥物開發及代工的首選合作廠商。公司分別與兩家日本大廠合作API製程開發以及針劑代工，為公司CDMO事業的發展奠定了堅實基礎。除上述培南抗生素本業外，子公司松瑞生技與瑞澤生技也積極拓展健康保健事業版圖，成立SLC自有品牌之保健品(維他泡泡、玻尿酸、三倍鈣、速動能、優視界、精脈通、穩少糖)，已在全台連鎖藥妝、藥局、診所及電商等通路進行銷售，集團營收動能可望進一步提升。