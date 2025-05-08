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世禾財報／首季EPS 2.13元 創歷史新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

世禾（3551）董事會今（8）日通過今年首季財報，單季合併營收6.81億元，季增0.9%，年增11.7%。毛利率39.04%，分別季增2.21及年增4.31個百分點。稅後純益1.2億元，季增26.1%，年增44.9%；每股稅後純益2.13元。交出單季營收、稅後純益及EPS三項全數創史上新高的漂亮成績單。

半導體清洗與再生龍頭廠商世禾 2024年合併營收25.75億元，年增12.5%，創歷史新高。毛利率36.44%，年減0.96個百分點。稅後純益3.73億元，年增18.8%；每股稅後純益6.63元，獲利表現雙雙來到史上次高。

世禾董事會決議擬配發1.4元現金股利，並以資本公積配發2元現金股利，合計每股配發3.4元，配息率為51.3%。世禾將於6月11日舉行股東常會，承認為通過盈餘分配案；同時全面改選董事。

毛利率 營收

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