正德財報／首季獲利0.88億元、年減42.5％ 每股純益0.28元

散裝航商正德（2641）8日公布年第1季財報，單季稅後純益0.88億元，年減42.5%，每股稅後純益為0.28元。該公司指出，今年尚有2艘節能減碳新船陸續接船，預計第3季底前可交付完成，業績及獲利逐季成長可期。

另該公司董事會通過籌資案擬募資7.8億元，規劃以發行無擔保可轉換公司債，此次募資的資金用途，主要用來償還銀行借款及轉投資子公司以償還其銀行借款，以便降低財務成本。

正德表示，第1季合併營收5.06億元，較去年同期3.9億元相比增加29.7%，稅後純益0.88億元，與去年同期1.53億元相比，減少42.5%，EPS 0.28元。獲利減少主要是上季安排3艘船舶進塢保養整修，以接船認列一次性成本致使營業毛利下滑。

在船舶布局方面，正德2021年訂購6艘委託日本造船廠打造的4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，已於2023 年交付4艘，2024年度交付2艘，全數交付完成加入營運，分別與租家簽訂3至5年長約。

2024年4月董事會決議再訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型散裝貨輪，已於2025年1月、3月各交付1艘，預計2025年第3季前交付2艘，已洽妥租家10年長期租約。

此外，2024年11月在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型的二手散裝貨輪，也於2024年12月交付首艘，2025年2月交付2艘，分別與租家簽訂2至5年長約。

截至目前，正德旗下船隊總數達到21艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，強化集團營運競爭力。