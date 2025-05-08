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M31法說會／上半年可望維持穩健成長動能

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）廠商M31（6643）於8日召開法說會，該公司預期上半年可望延續穩健成長動能。M31總經理張原熏並表示，過去累積的先進製程IP，希望在今年看到成果，帶來更多獲利，同時也期盼基礎元件IP方面，隨著協助客戶量產，希望權利金收入逐步攀升。

M31日前已公布首季財報，合併營收為4.34億元，季增32.6％、年增27％，主要是因為晶圓廠客戶需求回溫，以及先進製程IP需求強勁，單季淨利為1,956.4萬元，優於前一季虧損局面，年減53.8％，每股純益0.47元。

展望第2季，M31指出，雖然短期受到部分大型專案時程不確定的影響，但晶圓廠客戶對於IP的需求優於預期，且3奈米以下製程高速傳輸介面IP市場熱度持續升溫，因此預期上半年營運表現可望延續穩健成長動能。

張原熏提到，首季業績增長主要是先進製程與新製程平台開案所挹注，至於接下來第2與第3季，基於該公司跟各大晶圓廠的合作持續增加，希望後續更有斬獲，能有更好的表現。

同時，針對日前新台幣迅速升值議題，M31也說，該公司收入主要以美元計價，首季受惠於美元走升，認列906萬元匯兌收益，前一季逢高調節大部分美元現金部位，目前持有的美元現金餘額已相對有限。而為了有效因應潛在匯率波動風險，該公司董事會決議，將適度運用衍生性金融商品對應收帳款進行避險操作。

M31表示，首季來自8奈米以下先進製程的授權金營收占比突破六成，其中2奈米IP持續獲得美國晶片大廠擴大採用，應用領域也從高階智慧型手機處理器，延伸至AI PC筆電處理器。此外，美國AI影像辨識龍頭客戶也於首季啟動2奈米IP新案。在車用領域方面，該公司成功打入中國大陸指標電動車廠先進駕駛輔助系統（ADAS）供應鏈。同時，全球電子設計自動化業者與伺服器存儲介面領導廠商，相繼導入M31的5奈米以下IP，應用於新一代系統單晶片設計中。

在晶圓代工合作方面，M31指出，該公司與策略合作夥伴於6奈米平台持續優化設計，海外晶圓廠的5奈米平台專案加速推進。藉由與先進製程晶圓廠的密切合作，該公司預期中長期量產權利金收入將穩健成長。

奈米 晶圓廠

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