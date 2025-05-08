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六角財報／首季 EPS 0.26元 品牌展店腳步加速

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

六角（2732）2025年第1季合併營收9.3億元，營業利益2,056萬元，稅後純益1,194萬元，每股稅後盈餘0.26元。

台灣剛需市場持續熱燒，品牌展店腳步加速；同時，年初併購「翰林茶館」已於3月正式貢獻業績，為第2季合併營收添柴火。

「Chatime日出茶太」全球發展策略，在東南亞、UAE及歐洲等既有市場擴大市占率，重整美國市場與開發南非、中亞等新興市場並進。

六角旗下「Chatime日出茶太」目前全球超過1,400家門市，展望今年，仍以東南亞、UAE、歐洲等市場為主要發展區域，積極擴大市占率。美國4月初宣布對等關稅政策，將預期升溫美國的通貨膨脹，進而影響消費者的購買力，Chatime已簽約加盟店約近50家，美國市場處於營運調整期，未來市場可期。

同時投入資源開拓南非、中亞等新開發市場的品牌能見度，亦逐步進行海外子公司汰弱留強，以期優化營運體質。

東南亞 美國

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