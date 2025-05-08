六角財報／首季 EPS 0.26元 品牌展店腳步加速
六角（2732）2025年第1季合併營收9.3億元，營業利益2,056萬元，稅後純益1,194萬元，每股稅後盈餘0.26元。
台灣剛需市場持續熱燒，品牌展店腳步加速；同時，年初併購「翰林茶館」已於3月正式貢獻業績，為第2季合併營收添柴火。
「Chatime日出茶太」全球發展策略，在東南亞、UAE及歐洲等既有市場擴大市占率，重整美國市場與開發南非、中亞等新興市場並進。
六角旗下「Chatime日出茶太」目前全球超過1,400家門市，展望今年，仍以東南亞、UAE、歐洲等市場為主要發展區域，積極擴大市占率。美國4月初宣布對等關稅政策，將預期升溫美國的通貨膨脹，進而影響消費者的購買力，Chatime已簽約加盟店約近50家，美國市場處於營運調整期，未來市場可期。
同時投入資源開拓南非、中亞等新開發市場的品牌能見度，亦逐步進行海外子公司汰弱留強，以期優化營運體質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言