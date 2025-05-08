王座財報／稅後純益1,741萬元、年增率15.92％ EPS 0.89元
王座（2751）2025年第1季合併營收為3.64億元，年增率8.21％，營業利益1,719萬元，年增率18.31％，稅後純益1,741萬元，年增率15.92％，營收獲利雙創歷史同期新高，每股稅後盈餘0.89元。
2025第1季毛利率48.3％、營業利益率4.7％與稅後淨利率4.8％，較去年同期微幅成長。
展望下半年，第3季將迎來暑假餐飲旺季，且養心餐飲業績將於六月啟動認列；第4季為餐飲產業傳統旺季，下半年營運可望優於上半年，全年合併營收雙位數成長可期。
第3季百貨商場門店有望提升營收表現，且第3季起養心餐飲營收將可完整認列；第4季為餐飲產業傳統旺季，下半年營運可望優於上半年，全年合併營收雙位數成長可期。
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