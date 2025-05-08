維田法說會／專案訂單回溫 今年營運有望逐季上揚

工業電腦廠維田（6570）8日舉行法說會，展望後市，維田董事長李傳德表示，面對國際情勢及美國貿易政策變動，將持續觀察且已研擬因應對策，將影響降至最低，同時，觀察到專案訂單已有回溫趨勢，在客戶端送樣與洽談新專案導入的部分，能見度已有回升，整體來看，今年首季表現為全年最低點，後續有望逐季回溫，全年營收再拚成長。

李傳德指出，去年至今，因國際地緣政治因素及美國經貿政策不確定性，市場動能受到影響。2024年整體來說，拉貨腳步較為停緩，客戶端呈現保守觀望狀態，出貨節奏相對拉長，致使營運成長推遲。

李傳德表示，而近日川普關稅政策反覆，對全球供應鏈結構及經濟成長造成一定程度影響，維田內部已全面盤點生產狀態，調整備料策略，並與美國客戶密切聯繫，保持溝通順暢。同時，已研擬多項應對方案，快速採取行動，降低衝擊。

維田總經理劉則瑩分析，預估短中期應不致對營運造成影響，其導致之變動仍屬可控範圍，長期則觀察美國政策演變狀況，及後續對全球經濟與供應鏈造成的影響。關稅緩衝期間可望有急單效應或提前出貨帶動近月營收，亦使今年單月營收波動可能較為明顯，惟逐季升溫，全年成長之設定目標不變，審慎應對國際情勢發展。

劉則瑩說明，除關稅影響造成營收波動外，觀察到專案訂單已有回溫趨勢，在客戶端送樣與洽談新專案導入的部分，能見度已有回升。

維田近年布局三大領域，深耕智慧製造，強化智慧交通，跨足智慧醫療。在智慧製造部分，AI為長期發展趨勢，公司投入AI IPC產品及工業用EDGE AI解決方案，已持續有專案進展中，並將進入送樣測試，另外，在智慧交通的部分，亦有充電樁專案新單湧入，期望能藉由新專案訂單，持續貢獻今明兩年營運成長動能。

同時，在5月20至23日即將展開的COMPUTEX台北國際電腦展中，維田亦將發表全新防爆認證工業電腦產品，具基礎Edge AI運算能力，ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22防爆認證，適用於石油石化，能源開發，天然氣生產等嚴苛環境。公司期望在歐美能源新局勢的助力下，在石油天然氣等能源市場，搶占先機。