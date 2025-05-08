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虎門第1季營收創歷年同期新高 EPS 0.92元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
虎門科技總經理楊涪嵐。記者陳正興／攝影
虎門科技總經理楊涪嵐。記者陳正興／攝影

虎門科技股今日公告第1季營收受惠CAE市場穩定成長1.81億元，年增23.6％，再創歷年同期新高；為拓展業務延攬人才，營業費用增加，致歸屬母公司稅後純益1912萬元，年減26.3％；每股純益（EPS）0.92元。同時並公布4月營收6321萬元，年增22.2％；累計1-4月營收2.44億元，年增23.2％，單月與累計營收再創同期新高。

虎門近年積極在CAE領域拓展市場，擴增CAE軟體之外，也引進多項量測、檢測設備，並整合硬體提供軟硬體整合解決方案，提供客戶全方位解決方案。此外，虎門洞悉工業智慧化轉型發展趨勢，增加工業4.0解決方案搶占工業4.0商機；CPC也增加新產品線，將市場拓展至中大型企業市場、減碳相關解決方案。

因應營運規模擴大，虎門擴增營運團隊以加速推動業務，今年增加的營業費用有較大比重在投資CPC、工業4.0人才。虎門表示，CPC、工業4.0的服務模式是在接單後，經過溝通、優化、確保客戶能夠充分利用解決方案，客戶驗收才認列營收、獲利，因此接單至營收認列需要一段時間，服務模式與CAE布局在接單前、接單到驗收的時間較短不同，目前CPC、工業4.0已陸續接單，預計下半年將產生顯著貢獻。

至於美國關稅政策調整影響了客戶產品開發進度，或將延緩採購CAE解決方案，公司可能受到間接影響，將審慎因應。

營收 科技股

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