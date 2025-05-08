上洋財報／首季 EPS 達2.69元報喜、稅後淨利0.81億元 4月營收續創高
台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋（6728）8日公告今年首季營運報捷，受惠AI大廠空調整合專案出貨，及家用、商用空調全系列產品銷售暢旺，加上商用洗衣事業穩健，第1季合併營收9.8億元，年增54%；稅後淨利0.81億元，年增122%，每股盈餘2.69元，獲利表現亮眼。
上洋同步公布4月營收，營運持續強勁，單月營收突破6億元達6.1億，月增43.22%，年增53%，刷新單月歷史新高。主要動能為商用冰水機出貨予國內半導體龍頭，以及夏季空調備貨潮。商用洗衣業務更首度跨足消防領域，取得金門消防局標案，引進符合國際規範之專業洗烘設備。累計前四月營收15.94億元，年增53.71%，續創同期新高紀錄。
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