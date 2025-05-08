快訊

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居

上洋財報／首季 EPS 達2.69元報喜、稅後淨利0.81億元 4月營收續創高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
上洋推出全新品牌《空氣美學事務所》，開創嶄新商業模式。記者籃珮禎／攝影
上洋推出全新品牌《空氣美學事務所》，開創嶄新商業模式。記者籃珮禎／攝影

台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋（6728）8日公告今年首季營運報捷，受惠AI大廠空調整合專案出貨，及家用、商用空調全系列產品銷售暢旺，加上商用洗衣事業穩健，第1季合併營收9.8億元，年增54%；稅後淨利0.81億元，年增122%，每股盈餘2.69元，獲利表現亮眼。

上洋同步公布4月營收，營運持續強勁，單月營收突破6億元達6.1億，月增43.22%，年增53%，刷新單月歷史新高。主要動能為商用冰水機出貨予國內半導體龍頭，以及夏季空調備貨潮。商用洗衣業務更首度跨足消防領域，取得金門消防局標案，引進符合國際規範之專業洗烘設備。累計前四月營收15.94億元，年增53.71%，續創同期新高紀錄。

半導體 營收

延伸閱讀

運錩財報／第1季 EPS 0.42元 財務獲利穩健向前行

龍巖財報／第1季 EPS 0.92元 稅後純益3.88億元

達麗財報／首季 EPS -0.15元 因屬淡季且無建案完工認列

健鼎財報／首季 EPS 創4.48元 4月營收創歷史次高

相關新聞

元太遭美系外資降評至中立 目標價大降3成至250元

美系外資調降元太（8069）評等及目標價，一口氣將目標價由360元調降至250元， 降幅30%，且降評至中立；元太8日股...

叡揚財報／首季稅後純益4,902萬元 每股賺1.39元

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於8日公布，今年第1季合併營收為4.57億元 ，年增21.61% ，第1季稅後純益為 4...

沒有蜜月行情 立誠掛牌上櫃首日就跌破承銷價

立誠（6597）8日掛牌，每股承銷價86.57元，上櫃首日一開盤就跌破承銷價，以85元開出，並未出現蜜月行情，股價開低走...

群聯出貨動能升溫

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（7）日表示，旗下搭載PCIe Gen...

威剛4月合併營收月增4.6%

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日公告4月合併營收39.17億元，為同期最佳，並且攀上13個月高點，月增4.63%...

大江第1季 EPS 1.24元 中鋼構0.63元

保健食品大廠大江（8436）公布今年首季財報， 單季稅後純益1.36億元，年增7.4%，每股純益1.24元。法人估，大江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。