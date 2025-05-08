龍巖財報／第1季 EPS 0.92元 稅後純益3.88億元

龍巖（5530）8日公告首季財報，第1季稅後純益3.88億元，年減10.7％，每股稅後純益0.92元。

龍巖指出，持續資本投入創造同業進入障礙及增加未來獲利空間，並看好老年化人口為生命服務產品帶來成長動能，持續利用新科技創新服務及公司營運多角化經營。

龍巖布局全台，目前陵園共7座，包括新北市三芝白沙灣安樂園、新北市萬里龍巖福田、花蓮龍巖蓮園、桃園龍巖富岡、台中龍巖寶山、嘉義龍巖嘉雲、高雄龍巖安泰，禮儀服務處共13處、追思會所共12館。

龍巖指出，老年人口市場規模持續成長，據國家發展委員會中華民國人口推估，去年65歲以上人口達448.9萬人，死亡人口約20.2萬人，2060年65歲以上人口將達750.3萬元，死亡人口約31.9萬元，65歲以上人口成長率約67%。

展望未來，龍巖指出，未來聚焦四大策略，第一，鞏固品牌價值，透過品牌影片及多元曝光，傳遞龍巖與所有生命共同見證What Is Your Legacy的核心理念。第二，提升服務創新，以新科技、技術及思維，讓生命產業不僅傳承歷史，更有與世界及時代接軌的創新服務。第三，持續硬體建置，持續建置並改良產品及服務場域，提供市場更多元而精緻之商品選擇，延續核心競爭優勢。第四，發展多元事業立足生命產業，發展多角化事業，擴大集團成長空間。