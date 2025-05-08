崇友營收／前4月20.8億元、年增25％ 創同期新高

崇友（4506）8日公布，4月營收4.95億元，年增12.23％；累計今年前四月營收20.88億元，年增25.42％，創歷年同期新高。

崇友表示，4月營收主要受惠於新梯及汰舊換新業務訂單加速完工認列，包括高雄市社會住宅、新竹市與新北市集合住宅等新梯大型案件，以及台北市科技大樓汰舊換新大型案件的工程進度推進與完工交付。

隨著國人對於電梯品質與安全性要求日益提高，加上公司持續深耕旗下高端電梯產品，透過穩健的技術實力、良好品牌競爭力，持續創造整體營運良好成長動能。

崇友指出，近年亦持續投入培養維修保養團隊，積極強化24小時即時維修服務，提升整體服務品質與客戶滿意度，帶動隨著每年新梯保固期滿後有超過8成新梯轉入維保服務，目前維保台數已突破4.42萬台，凸顯在售後服務領域的深厚實力與經營成果，成為長期穩定業務來源之一。

崇友表示，致力實踐ESG議題、企業社會責任、健全公司營運體質及永續經營發展等面向，近日由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第十一屆公司治理評鑑公布結果，崇友再度榮獲全部上櫃公司前6％至20％之肯定，已連續三年皆為排名前6％至20％。

展望未來，崇友表示，持審慎樂觀看法。隨著近年來積極拓展新梯業務接單動能，並持續深化旗下「崇友」、「堅尼西斯」自有品牌接單策略，加上政府持續推動都更、危老政策，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高，進一步奠定集團未來整體營運良好穩健成長利基。