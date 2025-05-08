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無人機有急單？亞航鎖漲停、軍工股士氣昂

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

軍工族群近日擁國防自主政策推動、地緣政治、520將近等多重題材漲勢剽悍，8日再傳出無人機有急單消息，早盤亞航發動快攻帶隊衝鋒，寶一（8222）、千附精密（6829）、雷虎（8033）、漢翔（2634）續攻，助陣台股進取20,700城池。

亞航（2630）早盤漲停鎖死在43.8元，改寫2024年5月底來波段新高，且排隊買單高掛逾1.7萬張，累計近3個交易日漲幅達15.72%，攻勢凌厲。

亞航日前剛公布獲國家中山科學研究院授權「中型無人機複材機體製造」技術，並取得完整授權藍圖與技術文件，授權期間為五年，成為全國首家取得中科院無人機技術授權的民間指標企業。

而由於印巴衝突持續升溫，市場傳出國際軍事採購業者向台灣無人機供應鏈提出急單，預計採購數千架自殺型無人機，並可能進一步追加訂單，首批產品預計於6月交付。

業界指出，此波急單需求，台廠亞航、雷虎、長榮航太（2645）、中光電（5371）、世紀民生（5314）等相關供應鏈廠都有望受惠，也引發市場高度關注。反映在股價上，除了亞航高掛漲停外，雷虎也帶量收復季線，中光電重返60元關卡之上、力拚拿回5日線。

亞航 無人機

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