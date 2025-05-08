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中菲行財報／第1季稅後淨利2.29億元 EPS 1.63元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中菲行（5609）8日通過經會計師核閱2025年度第1季合併財務報告，2025年第1季集團營業額為71.9億元，較去年同期增加27.7%，稅後淨利為2.29億元，較去年同期增加2.9%，每股稅後純益1.63元。

為了進一步強化數位轉型及數位行銷的功能，董事會通過增加一名董事的議案，並提名錢文君女士為董事候選人，同時訂立了2025年7月24日召開股東臨時會增選董事。

中菲行表示，錢文君於2000年加入中菲行，致力於公司數位化發展，曾在兩次關鍵系統開發與導入專案中擔任核心職務，為後續推動數位轉型奠定基礎。於2020年成立數位行銷部門，開創線上行銷業務模式，突破貨運承攬業傳統框架，拓展全新商機，錢文君女士重塑品牌形象， 以客戶洞察及 內容行銷為核心，透過策略性規劃與數據整合，強調品牌故事與專業知識的傳遞，展現企業深厚但不易察覺的隱形實力，創造企業價值並持續推動收益增長。 數位行銷部門運用數據與自動化技術，結合扁平化組織的敏捷性，與全球銷售與行銷團隊緊密合作，優化數位觸點，深化客戶關係，助力客戶實現商業目標，不但深得現有客戶認同及肯定，也吸引許多新的跨國企業客戶，對於公司業務成長有絕對的助益，此次錢文君女士若能順利加入董事會，對於中菲行在未來面對現今因美國關稅政策，地緣政治及紅海危機造成的混亂市場，將有極大的助益可強化價值服務，達成更上層樓的營運績效。

董事會同時訂立了2025年6月14日為現金股利除息基準日，其中6月5日為最後含息買進日，現金股利發放日則為6月26日，本次現金股利每股5.2元，以昨天收盤價76.1元計算，現金殖利率達6.83%。

中菲行 股利

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