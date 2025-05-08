沒有蜜月行情 立誠掛牌上櫃首日就跌破承銷價

立誠（6597）8日掛牌，每股承銷價86.57元，上櫃首日一開盤就跌破承銷價，以85元開出，並未出現蜜月行情，股價開低走低，一度下滑至81.6元，盤中跌幅逾4%。

立誠主要從事陶瓷電路板的研發、製造及銷售等業務，產品廣泛應用在高功率照明、車用照明、手機閃光燈等領域，近年專注於高毛利車用照明產品，其營收占比已成長至六成以上，客戶涵蓋全球主要車用LED封裝廠。

立誠2023年度營收6.03億元，稅後淨利6,449萬元，每股稅後純益（EPS）2.44元；2024年度營收8.67億元，主受惠車用照明陶瓷電路板需求成長，毛利率29.50%，每股純益4.62元，各項營運表現都較往年成長；2025年第1季營收2.07億元，較去年同期增長10.55%。

隨著車用LED滲透率持續提升，預期車用陶瓷電路板的市場需求將持續增加，加上積極布局第三代半導體相關產品應用及光通信元件等跨領域新產品，將可望成為中長期成長動力。

立誠每股承銷價為86.57元， 8日正式掛牌上櫃，但卻是開低走低的表現，早盤以85元開出，一開盤就跌破承銷價， 股價開低後一度下滑至81.6元，盤中跌幅逾4%。