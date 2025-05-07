閎康營收／4月4.41億元 首季獲利受大陸實驗室搬遷影響

半導體檢測大廠閎康（3587）7日公布4月營收為4.41億元，較去年同期成長6.96%；累積前4個月營收16.80億元，較去年同期成長3.79%，主因來自日本客戶需求旺盛。

此外閎康日前公布第1季財報，營收為12.38億元，毛利率24.27%，稅後淨利0.5億元，EPS 0.76元。

閎康表示，第1季獲利低於預期，主因受到大陸華南客戶進件不穩以及上海RA實驗室選擇在第1季低檔期搬遷影響，大陸地區營收較去年同期短少8%。加上新實驗室的機台折舊與人力成本增加，導致第1季整體成本上升，進而壓縮了獲利表現。不過，閎康已積極進行營運調整，根據客戶需求靈活配置產能，提升各地實驗室的產能效益，以期改善後續的財務表現。

閎康表示，日本三個實驗室第1季總體營收表現較去年同期增加65%，後續將持續看好至明後年。其中北海道實驗室作為閎康在日本的第三個據點，主要服務於日本國家隊2nm先進製程需求。該實驗室提供材料分析服務，協助客戶加速製程開發與量產進程。隨著客戶在北海道千歲市的工廠啟動2奈米製程的試產產線，閎康的北海道實驗室將同步進入高效運作階段，預期將進一步鞏固其在日本先進製程檢測分析領域的領導地位。

此外，閎康熊本實驗室，自2023年9月啟用以來，已成為公司拓展日本市場的重要據點。由於名古屋實驗室目前產能利用率維持高檔，部分訂單已外溢到熊本，隨著新客戶在第2季開始逐步貢獻營收；法人預估，熊本實驗室產能利用率可望從目前的40-50%，在第3季提升至70-80%。

攜手SGS 導入車用ASIL驗證服務

伴隨著AI、智能產品如雨後春筍般推出，閎康可靠度驗證項目亦同步增加，提供客戶更廣泛的服務範圍。閎康早已具備車規認證能力，並累積豐富的AEC-Q標準驗證經驗，成功協助眾多客戶通過一級（Tier 1）汽車電子供應鏈的嚴格審核，為滿足客戶對車用安全性的更高要求，閎康攜手SGS，導入車用ASIL（Automotive Safety Integrity Level）驗證服務，進一步深化其在汽車電子驗證領域的專業布局。隨著智駕車市場快速發展，功能安全性已成為車用電子產品能否取得市場認可的關鍵指標；董事長謝詠芬表示，藉由整合AEC-Q與ASIL雙重驗證服務，閎康可為客戶打造更完整的車用電子品質保障體系，協助企業在競爭激烈的車電市場中搶得先機。