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邑昇今年首季損平 亞電EPS 0.06元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB族群財報密集公布，其中中小PCB廠商邑昇（5291）今年首季損平，至於亞電（4939）每股稅後純益（EPS） 0.06元。

邑昇實業說明，首季合併營收為新台幣2.57億元，營業淨損116萬元，歸屬母公司稅後淨利39萬元，每股稅後純益0.01元，呈現損平狀態；並於7日同步公告4月合併營收為8,964萬元，累計前4月營收34,679萬元，分別年增10.44%與11.51%。

邑昇第1季營收結構為PCB 8.4成、LED自行車燈與e-bike約1.6成，公司積極接單、提高產能利用率，並擴大耕耘高階PCB應用範疇，不僅持續提升工控/工業電腦及網通伺服器等中高階以上產品比重，同時搶攻低軌衛星商機，以強大技術實力開發市場，其範圍涵蓋地面站（Gateway）、衛星酬載（Payload）到用戶終端（User Terminal），隨著低軌衛星技術應用快速擴展，相關通訊與運算模組對高頻、高密度PCB的需求顯著提升，帶動邑昇在高階製程上的訂單成長與客戶滲透率。

此外，為因應美國近期調整關稅政策所引發的供應鏈不確定性，邑昇已加入由家登發起之半導體聯盟，成為「德鑫二」成員之一，透過聯盟與其他17家夥伴共享資源、整合技術與聯合開發，切入美、日等地供應鏈體系，有效拓展高階PCB海外訂單來源，分散單一市場風險，成為推動集團營運穩健成長的重要動能之一。

同時亞電公告2025年第1季營運成果，合併營收為新台幣3.35億元，由於昆山、東台兩廠持續進行產線調整，並同步控制出貨，逐步淘汰利潤較低訂單，進一步提升毛利率至23.65%，營業利益1,000.5萬元，稅後淨利則因今年匯兌收益略低於去年，稅後淨利565.7萬元，每股稅後純益為0.06元。

亞電提到，近年在優化客戶與訂單結構上不遺餘力，陸續汰弱經營體質與付款能力較差的客戶，釋出昆山東台兩廠產能以承接更具競爭力產品線，包括車用、儲能、醫療等，同時投入研發量能、開發新品，提升既有產品可靠度。

展望未來，亞電提到，將持續優化自身體質，以期提升產品在市場滲透率，面對全球關稅與中國大陸經濟等大環境因素，公司將審慎因應，目前主要產品原物料來源以日、韓兩國為主，對既有業務影響有限，然仍預期地緣政治因素將使供應鏈進入單一區域化垂直分工，以符合當地市場發展趨勢與營運需求，公司持續關注市場變化，確保競爭優勢並抓住成長機會。

PCB 營收

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