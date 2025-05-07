東研信超財報／首季 EPS 0.18元 擺脫連兩季虧損、毛利率增至4成

東研信超（6840）7日公布財報，2025年第1季合併營收新台幣1.97億元，營業利益370萬元，稅後淨利548萬元，每股稅後純益（EPS）0.18元，已擺脫連續兩季虧損，開始實現獲利；第1季毛利率回升至4成以上，相較去年第4季的32%明顯增加，公司提到，主要由於公司針對競爭激烈的中國大陸地區實驗室進行組織調整與成本管控，同時，台灣地區實驗室經濟規模效益放大，尤其高毛利檢測認證業務增加所致。

該公司提到，隨第1季營運表現已見改善，東研信超的多元化發展策略亦開始產生成效，帶動4月合併營收達7,936萬元，較去年同期增加17.96%，累計前4月合併營收2.76億元，年增7.95%；成長動能除公司在原有業務如NB/PC、電競與工業電腦等資通訊產品之滲透率持續提升外，多元化發展新增的AI相關、車用電子與電池儲能等領域，隨相關需求提升，已帶來穩定營收來源。

東研信超指出，用於大電壓、大電流AI伺服器及車用電子產品檢測的龜山一廠特規實驗室效益，可望在今年放大顯現，隨AI技術持續發展，目前除伺服器本體與主板外，已見新增液冷機設備（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU）、伺服器整機櫃等產品不斷開案上市，顯示系統廠積極投入市場之趨勢，預期今年將為東研信超帶來穩定訂單來源。

同時，公司提到，為持續開發新測試服務領域，期進一步與國際雲端服務資料中心大廠取得合作，東研信超亦已投入龜山二廠興建工程，將規劃建置10米法電波暗室，可測試功率高達450KW的AI伺服器等相關產品，預計在今年下半年陸續取得實驗室認證機構與國際大廠認證，預計第3季末即可正式投入營運。

東研信超指出，今年營運表現可望呈現逐季穩健成長走勢，中國大陸地區實驗室雖仍受限大陸經濟成長停滯，然已見削價競爭緩和，且在成本管控下，去年下半年因此造成公司虧損的情況應不再發生；反觀台灣地區實驗室，在訂單能見度逐步明朗下，新增檢測產能亦適時到位，包括汐止新擴充安規實驗室已取得相關檢測資質正式啟用，第2季再增加資訊類、小家電與電池產品安規檢測量能，以及第3季末的龜山二廠AI伺服器檢測場地投入服務，為營運增添成長動能，透過提升技術與設備水準，深化市場競爭力，持續精進檢測服務，進一步強化公司市場競爭力。