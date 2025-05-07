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汎瑋轉型成效展 Q1營運報喜、毛利率達26％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967) 今（7）日公告2025年第1季合併營收2.95億元，年增0.65％，為歷年同期新高；營業利益為0.27億元，較去年同期增加37.41％，使得第1季歸屬於母公司稅後純益為0.16億元，每股純益0.63元。

汎瑋表示，近年來積極擴大利基型市場的佈局，效益逐步展開，從2025年第1季主要應用領域的營收比重分別為筆記型電腦32.89％、智慧型手機5.95％、平板電腦16.73％、穿戴式電子產品7.2％、電動車/AI伺服器及工業電腦12.51％來看，經銷業務佔比下降，電子功能性材料解決方案方面客戶的產品接單結構持續優化調整，降低低毛利率訂單的承接，加上AI伺服器、電動車及工業電腦等高成長利基應用的比重明顯較去年同期增加2.8個百分點，不僅在第一季傳統電子產業出貨淡季下，單季營收仍繳出創歷年同期新高，更在相關產品具備優於公司平均毛利率水準的結構優化、成本費用控管得宜下，成為推動公司整體營業毛利率、營業淨利率較去年同期分別增加2個百分點、2個百分點，分別達26％、9％關鍵支撐的主要原因，第1季本業營運的優異表現也為汎瑋今年全年獲利表現成長吃下定心丸。

汎瑋也同步公告2025年4月合併營收1.18億元，月增5.75％，比去年同期微增0.03％；累計2025年1至4月合併營收為4.13億元，較去年同期4.11億元成長0.47％。受惠於AI伺服器市場的高速成長，汎瑋憑藉其在高階電子材料與模組結構整合方面的技術優勢，持續取得來自雲端服務供應商與資料中心的新增訂單，有效支撐整體營運動能。

毛利率 營收

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