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信紘科Q1 EPS3.34元 年增近八成 創單季新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信紘科董事長簡士堡。圖／信紘科提供
信紘科董事長簡士堡。圖／信紘科提供

信紘科（6667）今日公布2025年第1季合併營收為台幣13.55億元、年增111.1％，在營收規模放大的同時，良好的成本費用控管下，貢獻2025年第1季營業淨利1.71億元、年增107.3％，歸屬於母公司稅後淨利為台幣1.54億元、年增85.1％，每股純益(EPS)達3.34元、年增79.6％，信紘科第1季營運繳出單季營收、獲利雙創歷年新高的優異佳績！

信紘科表示，受惠於主要包括半導體、記憶體及高科技產業等客戶加速推進新廠興建與產能擴充，加上台灣內需公共建設需求持續暢旺，推動信紘科在手訂單屢創新高，第一季公司來自高科技產業製程之廠務供應系統整合業務、綠色製程解決方案的業績分別占公司整體營收比重為89％、4％，其中，廠務工程供應系統整合業務在伴隨著半導體領域客戶的先進製程廠區進入設備裝機高峰下，推升單季業績有年增111％，是貢獻公司整體營收規模穩健放大的關鍵所在，在公司良好的原料採購控管、專案人員施作進度下，信紘科2025年第1季毛利率、營業利益率、歸屬於母公司純益率分別保持在22.1％、12.6％、11.4％的表現。

展望2025年，信紘科維持審慎樂觀看法。雖目前全球各產業市場因擔憂關稅政策的變化，將為供應鏈佈局帶來變數，加上通膨壓力升溫，客戶普遍關注建廠成本攀升的潛在風險，進一步牽動全球科技業產能配置出現新一輪洗牌情形。以目前信紘科在手訂單來看，現階段主要客戶的建廠計畫持續穩健推進，2025年前台灣、日本、歐美擴廠專案均按進度推展中，不僅如此，近期更多半導體、AI伺服器、電子科技、電源供應及消費性電子等產業巨擘，已陸續評估赴美投資或尋求進入關稅衝擊較低的新投資市場選項，信紘科認為這將進一步擴大公司未來業務接單動能，有助訂單能見度持續攀升。

半導體 營收

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