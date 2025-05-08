全家第1季 EPS 1.87元 攀同期高峰

全家（5903）昨（7）日公告首季財報，單季稅後純益4.18億元，年增逾60%，除受惠轉投資收益，因全家去年重組中國投資架構，清算大陸轉投資公司FMCH，產生一次性利益，單季每股純益1.87元，創同期新高。

全家表示，首季財報主要受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，店數於第1季達4,344店，營運規模持續擴大。

另，轉投資獲利挹注則來自於支援本業的晉欣食品、福比麵包、屏榮食品，以及上櫃子公司全家餐飲，營收獲利皆創下同期新高，旗下四品牌總店數達73家，皆帶動整體集團獲利向上。

全家首季業外收益高達2.88億元，使得財報吃下大補丸，全家解釋，主要是今年第1季針對原FMCH投資公司進行清算，所得的一次性利益約為2億元，貢獻財報表現。中國轉投資架構重整的相關財務影響已於去年及今年第1季財報全部認列完畢。

展望第2季，全家表示，由於將進入便利商店傳統營運高峰，將同步掌握清明連假、端午節節慶商機，業績成長可期。