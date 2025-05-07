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振大環球財報／首季 EPS 4.71元 上半年產線全滿

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

興櫃成衣廠振大環球（4441）7日公布第1季財報，營運表現亮眼。首季合併營收15.09億元，年增41.09%，稅後淨利2.85億元，每股盈餘4.71元，營收及獲利雙成長，展現穩健成長力道。

振大環球今年接單暢旺，上半年產線全線滿載，訂單能見度已達第3季，第4季陸續接單中，目前主要客戶均正常生產出貨。依目前能見度來看，預估上半年營運將優於去年同期，下半年亦有望延續成長趨勢，全年成長審慎樂觀。

針對近期美國對等關稅，振大展現高度彈性應變能力，已鎖定對美國淨進口國及對美關稅較具優勢的國家進行評估考察，將增加未來產區調整彈性及競爭力。客戶對公司快速應變策略表示肯定與支持，將有助持續穩定接單。此外，面對新台幣匯率波動，公司在匯率大波動前已適時降低美元部位並同步執行多元化幣別分散因應。

展望未來，公司表示，將持續密切關注全球經貿政策動態，面對不確定環境，持續強化體質，優化產品組合，提高營運韌性。這幾年來，公司維持穩定獲利，已連續四年獲利均超過一個股本，對未來營運樂觀看待。

台幣匯率 美國

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