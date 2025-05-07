振大環球財報／首季 EPS 4.71元 上半年產線全滿
興櫃成衣廠振大環球（4441）7日公布第1季財報，營運表現亮眼。首季合併營收15.09億元，年增41.09%，稅後淨利2.85億元，每股盈餘4.71元，營收及獲利雙成長，展現穩健成長力道。
振大環球今年接單暢旺，上半年產線全線滿載，訂單能見度已達第3季，第4季陸續接單中，目前主要客戶均正常生產出貨。依目前能見度來看，預估上半年營運將優於去年同期，下半年亦有望延續成長趨勢，全年成長審慎樂觀。
針對近期美國對等關稅，振大展現高度彈性應變能力，已鎖定對美國淨進口國及對美關稅較具優勢的國家進行評估考察，將增加未來產區調整彈性及競爭力。客戶對公司快速應變策略表示肯定與支持，將有助持續穩定接單。此外，面對新台幣匯率波動，公司在匯率大波動前已適時降低美元部位並同步執行多元化幣別分散因應。
展望未來，公司表示，將持續密切關注全球經貿政策動態，面對不確定環境，持續強化體質，優化產品組合，提高營運韌性。這幾年來，公司維持穩定獲利，已連續四年獲利均超過一個股本，對未來營運樂觀看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言