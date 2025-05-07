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長科4月營收11.12億元 為歷年同期單月次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華暨長科董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片
長華暨長科董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片

導線架廠長科*（6548）今日公告2025年4月合併營收新台幣11.12億元，創歷年同期單月次高，較上月成長0.6％，也比前一年度同期成長15.27％；累計2025年前四月合併營收為42.92億元，年增16％。

受惠於客戶持續拉貨，加以網通訂單續強，工控應用需求逐步回溫，長科4月業績表現逐步成長，單月和累計前4月合併營收與去年同期相比皆呈現兩位數的成長幅度，整體營運表現逐漸攀升至2022年高峰。長科預估第2季單季合併營收介於32.3億元到34.3億元區間，預期將較上季呈現個位數成長。

長科認為，目前全球經濟情勢不確定性，正是檢視企業營運體質的機會，公司將加強控管應收帳款，並仔細檢視內部控制及稽核制度、作業流程等，加以優化，同時將固定股息金額用於買回庫藏股，宣示對公司價值的肯定及營運展望的信心。透過以上作為，長科有信心安然度過此次全球關稅風暴。

新台幣 營收

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