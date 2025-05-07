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全家財報／首季 EPS 1.87元、大增六成 單季創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）7日公布第1季財報，合併營收252.8億元，年增1.64％；稅後純益4.18億元，年增60.07%，除了受惠轉投資收益，另，因全家去年重組中國大陸投資架構，清算大陸轉投資公司FMCH，產生一次性利益，使每股盈餘來到1.87元，創同期新高。

全家表示，首季財報主要受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，店數於第1季達4,344店，營運規模持續擴大。另，轉投資獲利挹注則來自於支援本業的晉欣食品、福比麵包、屏榮食品，以及上櫃子公司全家餐飲，營收獲利皆創下同期新高，旗下四品牌總店數達73家，皆帶動整體集團獲利向上。

全家首季業外收益高達2.88億元，使得財報吃下大補丸，全家解釋，主要是今年第1季針對原FMCH投資公司進行清算，所得的一次性利益約為2億元，貢獻財報表現。大陸轉投資架構重整的相關財務影響已於去年及今年第1季財報全部認列完畢。

本業方面，全家今年以來差異化鮮食策略奏效，掌握消費季節需求推出相應新品，如農曆年後輕飲食之健康志向系列鮮食、瞄準開學商機推出365種早餐餐促組合、因應民眾荷包緊縮的經典「狠飽」系列回歸，以及甜點品牌minimore持續運用聯名策略及自有產線讓話題新品推陳出新，皆推升相關品類業績成長，帶動整體泛鮮食業績穩定占整體營收逾三成。

同時全家也積極培養、深耕新來客族群。包括因應穆斯林與移工，首度瞄準齋戒月與開齋飲食需求，開發椰棗物料鮮食飲品，並持續擴充東南亞貨架品項；同時積極對應毛小孩陪伴需求，貓之日話題共感行銷奏效吸引新客轉化，並推出寵物品牌「FamiPets」，全店導入多元小規格商品，高需求商圈引進FamiPets百項專架。

會員經營方面亦有斬獲，全家會員人數率先突破1850萬人，並持續運用Fa點「好累積、好兌抵、好交換」特色定著會員黏著度，如每周三「Fa點會員日」促動兌點人次較平日成長超過10倍，另今年3月底年度點數到期前跨界兌點活動，推出超過400項品項吸引會員使用點數兌換，帶動兌點量較去年同期顯著成長四成。

展望第2季，全家表示，由於將進入便利商店傳統營運高峰，夏季型商品如Let's Café 、Let's Tea、Fami!ce霜淇淋、冰品飲品皆陸續推出話題新品，並將同步掌握清明連假、端午節節慶商機，業績成長可期。

全家

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