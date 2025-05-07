元山財報／首季 EPS 0.5元 第2季展望樂觀

車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）公告2025年第1季暨4月份營運成果，受惠車用風扇與高階網通IT訂單穩定挹注，相關產品出貨暢旺。元山第1季合併營收為9.87億元，較去年同期增加8.77%，營業利益3,377萬元，稅後淨利3,873萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.50元。

第1季產品營收結構為汽車電子45%、高階運算系統27%、生活科技系統19%，工業設備與其他9%，其中第1季毛利率為18.15%，較去年同期成長1.17個百分點，業外部分則因今年匯兌收益較去年同期略為下降，使第1季獲利低於去年同期。

受惠全球生成式AI市場規模持續擴大，帶動高功率AI晶片的散熱需求殷切，公司積極擴大高階網通IT設備、伺服器散熱應用領域相關布局，並切入Sidecar及In Row CDU等水冷散熱產品領域，預計高階運算系統將成為今年主要成長動能。

元山同步公告4月營收為4.44億元，累計前4月營收為14.30億元，分別年增30.05%與14.58%，雖近期有OEM客戶因應中美貿易戰提前拉貨，然公司仍依製程進度協商出貨秩序。元山深耕車用電子領域多年，訂單能見度維持一年以上，元山與各大車廠保持高度合作關係，未來將依照客戶需求研發更多元化客製產品組合，進一步提升市占率，鞏固領先地位。

展望第2季為傳統家電採購出貨旺季，生活科技系統事業可望穩定向上，近年來元山持續向上耕耘高階智慧家電市場，則可望挹注元山一定營運表現。

此外，高雄仁武新廠預計在今年第3季陸續進駐設備機台，最快今年底正式落成啟用，初步建設六條車用風扇與高階IT風扇自動化生產線，每月產能最高可達120萬台。

元山進一步表示，因應美國關稅不確定性，目前部分競爭性產品訂單已從中國大陸轉移回台，大陸生產基地未來將以內銷與歐盟為主，公司將審慎應對局勢變化，並啟動大陸以外生產據點評估，由於元山已具備高度彈性自動化設備生產製程能力，能於3個月內完成快速建置與量產作業，發揮企業彈性與應變能力，因應未來市場需求與地緣政治變化，提升供應鏈彈性並強化對全球客戶的服務能力。