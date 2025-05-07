快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

元山財報／首季 EPS 0.5元 第2季展望樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）公告2025年第1季暨4月份營運成果，受惠車用風扇與高階網通IT訂單穩定挹注，相關產品出貨暢旺。元山第1季合併營收為9.87億元，較去年同期增加8.77%，營業利益3,377萬元，稅後淨利3,873萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.50元。

第1季產品營收結構為汽車電子45%、高階運算系統27%、生活科技系統19%，工業設備與其他9%，其中第1季毛利率為18.15%，較去年同期成長1.17個百分點，業外部分則因今年匯兌收益較去年同期略為下降，使第1季獲利低於去年同期。

受惠全球生成式AI市場規模持續擴大，帶動高功率AI晶片的散熱需求殷切，公司積極擴大高階網通IT設備、伺服器散熱應用領域相關布局，並切入Sidecar及In Row CDU等水冷散熱產品領域，預計高階運算系統將成為今年主要成長動能。

元山同步公告4月營收為4.44億元，累計前4月營收為14.30億元，分別年增30.05%與14.58%，雖近期有OEM客戶因應中美貿易戰提前拉貨，然公司仍依製程進度協商出貨秩序。元山深耕車用電子領域多年，訂單能見度維持一年以上，元山與各大車廠保持高度合作關係，未來將依照客戶需求研發更多元化客製產品組合，進一步提升市占率，鞏固領先地位。

展望第2季為傳統家電採購出貨旺季，生活科技系統事業可望穩定向上，近年來元山持續向上耕耘高階智慧家電市場，則可望挹注元山一定營運表現。

此外，高雄仁武新廠預計在今年第3季陸續進駐設備機台，最快今年底正式落成啟用，初步建設六條車用風扇與高階IT風扇自動化生產線，每月產能最高可達120萬台。

元山進一步表示，因應美國關稅不確定性，目前部分競爭性產品訂單已從中國大陸轉移回台，大陸生產基地未來將以內銷與歐盟為主，公司將審慎應對局勢變化，並啟動大陸以外生產據點評估，由於元山已具備高度彈性自動化設備生產製程能力，能於3個月內完成快速建置與量產作業，發揮企業彈性與應變能力，因應未來市場需求與地緣政治變化，提升供應鏈彈性並強化對全球客戶的服務能力。

延伸閱讀

玉山金前四月賺113億元創新高、年增41% EPS為0.71元

川湖財報／首季 EPS 26.35元、續創單季新高 毛利率站上76%

緯軟財報／首季稅後淨利1.1億元 EPS 達1.51元

永豐金：併壽險有在研究 首季EPS 0.57元

相關新聞

潤德召開股東會 通過配發每股現金股利15元

潤泰集團旗下室內裝修設計工程公司潤德（6881）7日召開股東常會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利13.5...

緯軟財報／首季稅後淨利1.1億元 EPS 達1.51元

緯軟（4953）董事會通過2025年第1季財務報告，第1季合併營收為26.42億元，年增9%，創歷年同期新高。然而，由於...

鈊象4月營收符合預期 注人估今年 EPS 成長至39元

鈊象（3293）4月營收月減0.6%、年增27.7%，符合市場預期，法人機構表示，主要是受惠東南亞授權維持強勁成長等助益...

亞泰訂單能見度 看到6月

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（6）日召開線上法說會，總經理吳淑品表示，目前訂單能見度看到6月，預期本季營...

櫃買四新兵 明天上陣

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括立誠（6597）將於明（8）日上櫃掛牌。此外，歐都納已於5月5日登錄興櫃，創新服務、睿騰能...

台幣急升衝擊晶圓代工廠 世界Q2毛利率恐失守三成

台積電轉投資世界先進昨（6）日公布首季獲利季增三成，每股純益1.31元，預期本季出貨量、產能利用率、平均單價（ASP）等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。