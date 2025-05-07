新應材財報／首季 EPS 2.28元 營收、毛利率及稅後純益均創新高
新應材（4749）董事會7日通過今年首季財報，單季合併營收9.59億元，季增4.8%，年增38.6%。毛利率39.05%，分別季增1.02及年增9.07個百分點。稅後純益2.08億元，季增20%，年增20.1%；每股稅後純益2.28元。交出單季營收、毛利率及稅後純益三項均創史上新高紀錄的好成績。
新應材去年合併營收33.22億元，年增40.5%。毛利率36.26%，年增6.9個百分點。稅後純益6.98億元，年大增119.1%；每股稅後純益8.5元。包括年度營收、毛利率、稅後純益及EPS四項，全都刷新史上新高紀錄。
新應材董事會擬配發6元現金股利，配息率逾70.5%。這項盈餘分配案將於6月18日舉行的股東常會承認。
新應材搭半導體先進前段製程放量潮，交出營運紅不讓的佳績，7日股價上漲8元，成交量1,910張，收472元。
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