全家財報／首季 EPS 1.87元 營收獲利雙創同期新高

全家（5903）7日公布2025年首季財報，首季稅後純益為4.17億元，年增60%，創歷史同期新高紀錄，稅後每股純益為1.87元，較去年同期增加0.7元。

全家表示，綜觀第1季績效，主要受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，店數於第1季達4,344店，營運規模持續擴大。轉投資獲利挹注則來自於支援本業的晉欣食品、福比麵包、屏榮食品，以及上櫃子公司—全家國際餐飲，營收獲利皆創下同期新高，旗下四品牌總店數達73家，皆帶動整體集團獲利向上。

差異化鮮食策略奏效，掌握消費季節需求推出相應新品，如農曆年後輕飲食之健康志向系列鮮食、瞄準開學商機推出365種早餐餐促組合、因應民眾荷包緊縮的經典「狠飽」系列回歸，以及甜點品牌minimore持續運用聯名策略及自有產線讓話題新品推陳出新，皆推升相關品類業績成長，帶動整體泛鮮食業績穩定占整體營收逾三成。

培養深耕新來客族群，因應穆斯林與移工，首度瞄準齋戒月與開齋飲食需求，開發椰棗物料鮮食飲品，並持續擴充東南亞貨架品項；積極對應毛小孩陪伴需求，貓之日話題共感行銷奏效吸引新客轉化，並推出寵物品牌「FamiPets」，全店導入多元小規格商品，高需求商圈引進FamiPets百項專架。行銷話題上結合皮克敏、WBC世界經典棒球資格賽、啦啦隊女神擔任夏季冰飲代言人等，皆精準呼應不同生活風格與喜好的消費族群。

會員經營亦有斬獲，會員人數率先突破1850萬人，並持續運用Fa點「好累積、好兌抵、好交換」特色定著會員黏著度，如每周三「Fa點會員日」促動兌點人次較平日成長超過10倍，另今年3月底年度點數到期前跨界兌點活動，推出超過400項品項吸引會員使用點數兌換，帶動兌點量較去年同期顯著成長四成。

展望第2季，將進入便利商店傳統營運高峰，夏季型商品如Let's Café、Let's Tea、Fami!ce霜淇淋、冰品飲品皆陸續推出話題新品，並將同步掌握清明連假、端午節節慶商機，業績成長可期。