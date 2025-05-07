威剛營收／4月39.17億元、創同期最高 記憶體需求狂飆

記憶體模組大廠威剛（3260）7日公布4月營收，受惠於記憶體現貨價與合約價同步走升，威剛4月營收39.17億元，創下歷史同期新高，月增4.63%，年增1.78%，並連續四個月呈現月增趨勢。董事長陳立白表示，目前公司訂單滿手，工廠已連續第3個月加班生產，看好全球記憶體供需情勢轉佳，預期本季營運有望持續走強。

威剛指出，受惠於HBM產能排擠效應及NAND Flash減產影響，全球記憶體市場供給吃緊，加上先前庫存調整已基本結束，預期本季DRAM與NAND Flash合約價將持續走揚。此外，隨著即將登場的台北國際電腦展，各項AI應用、邊緣運算與機器人技術推陳出新，預期將大幅拉動記憶體位元需求，進一步支撐價格上漲。

從產品組合來看，4月DRAM模組營收占比達57.57%，SSD產品占29.6%，記憶卡、隨身碟與其他產品則占12.83%。今年前四月合併營收達138.17億元，其中DRAM模組占比56.78%，SSD產品占30.28%，記憶卡與其他產品占12.94%。這樣的穩健產品結構為公司在記憶體市場的競爭力提供了強力支撐。

陳立白強調，隨著人工智慧（AI）、邊緣運算和工業自動化的快速發展，未來公司將持續投入高階記憶體技術研發，並積極擴展新興市場，強化產品組合，提升整體獲利能力。