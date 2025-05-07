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鉅明財報／首季 EPS 1.5元 獲利0.77億元、年增3.7%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）7日公布首季財報，單季稅後純益0.77億元，年增3.7%，每股純益（EPS）1.5元，展望營運前景，該公司指出，預計6月將進入出貨淡季，台美關稅後續協商是觀察重點，將涉及下半年營運變化。

每年的第1季一向是高爾夫球具代工業的出貨旺季，在品牌客戶普遍啟動新款式產品鋪貨動作的加持下，鉅明身為全球前二大品牌商TaylorMade的代工廠交出不錯營運表現。

依該公司公告財報數據，第1季營收為10.38億元，比去年同期的8.9億元，成長16.7%；進而挹注獲利達0.77億元，相較去年同期的0.74億元，成長3.7%，EPS 1.5元。

展望第2季，鉅明表示，TaylorMade在今年初舉辦新款式產品發表會後已透過各通路上架銷售，獲得市場好評和熱銷，讓品牌商信心大振，看好後市下，該公司接獲追加訂單通知，推升四、五月營運表現。

以4月營收為例，單月為3.18億元、年增22.5%，累計今年前四月營收達13.56億元，年增17.9%。而就目前在手單量變化來看，預計6月將進入傳統出貨淡季，最快9月左右有望逐步增溫。

針對美國祭出對等關稅一事，鉅明認為，現階段，品牌商存有觀望態勢，由於該公司主力生產基地放在台灣，後續將進一步觀念台美在關稅協商的進展，以作為營運調整參考。

營收 財報 關稅

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