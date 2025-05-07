智冠財報／第1季 EPS 1.47元 業績表現持穩

智冠（5478）7日公告董事會通過114年度第1季財務報表，第1季合併營收16.12億元，年減6%，主係去年旗下自研與代理遊戲推出，帶動營收以致基期較高；與上季相較，季增2%，係受惠於寒假及年節檔期，營收與獲利皆上揚，歸屬於本公司業主之稅後淨利2.20億元，每股盈餘（EPS）1.47元。

智冠集團持續優化通路廣宣資源，「街頭玩家見面會」推行在地行銷活動，透過全台超過1,500家實體通路據點，深度經營遊戲玩家社群，已成為產品上市、遊戲改版等發布第一手消息的重要傳播媒介；此外，MyCard數位點數積極布局海外市場，已完整建構東南亞在地化金流，未來業務也有望落地於日本、韓國等國家。而在保護玩家權益方面，MyCard會員平台自去年七月導入FIDO驗證機制後，現已突破近300萬驗證次數，穩定守護會員資訊安全。

遊戲研發子公司中華網龍（3083）旗下《飄流幻境 Re：星之方舟》已於4月底啟動事前預約活動，遊戲保留《飄流幻境 Online》核心玩法，全面升級美術風格與系統功能，並支援PC與行動裝置跨平台使用，為玩家帶來耳目一新的風格體驗。展望第2季，《飄流幻境 Re：星之方舟》及《吞食天地 虛擬世界》全新遊戲將上市，有望為集團營收表現帶來成長動能。

遊戲代理營運子公司遊戲新幹線斥資千萬，代理國產二次元手遊《風色幻想NeXus》與十位殿堂級VTuber深度連動，打破產業首例。四月底遊戲上市收獲好評，同時在線人數破萬人次，並推出漢堡王異業結盟，於指定門市舉辦實體活動消費送虛寶，更打造全台首家《風色幻想 NeXus》遊戲主題形象店，邀請虛擬偶像擔任一日店長，透過一對一互動營造沉浸式氣氛，帶來玩家專屬的虛實體驗。

網路廣告行銷子公司一帆數位聚焦數位行銷AI化，於今年正式取得「資訊安全管理制度國際標準（ISO 27001:2022）」認證，通過多項專業審核，落實數據應用安全，同時維護客戶重要資訊。一帆數位提供客製化數位廣告行銷解方，涵蓋遊戲、科技、金融、生活消費等產業，已協助超過700家客戶成功打造精準行銷利器。

金融科技事業群藍新科技結合第三方支付與電子支付兩大利器，從全方位金融集團概念出發，滿足市場上商家及用戶的多元金流需求，提供完整一站式的無痛串接工具；為響應政府促進非現金支付交易願景，「藍新金流NewebPay」與「ezPay簡單付」已成功串接TWQR，為消費者打造更便捷、多元的數位支付體驗。藍新集團113年度全年交易處理總額已突破千億元，且每年以百億元的增長為目標邁進，持續打造更完善的普惠金融生態圈。