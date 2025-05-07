IET 財報／首季 EPS -1.54元 本業轉虧為盈

三五族半導體廠IET-KY（4971）公告114年第1季營收為（以下同）2.7億元，年增43.19%，毛利率34.68%、稅後淨損0.6億元、EPS -1.54元。IET-KY表示，第1季因公司股價漲幅增加，致可轉換CB評價依公允市價評估負債而認列損失，屬營業外會計項目，本業雖獲利，但CB評價金額較大而產生淨損，CB在第1季幾乎已轉換完畢，並已在4月下櫃。公司第1季營收年增逾四成，營運成長動能無虞，同時，也公告4月營收為0.85億元，年增29.79%。

據悉，磷化銦(InP)為IET-KY的主力產品，第1季營收占比超過五成，應用之一是資料中心的100G光模組接收端的PIN PD，受惠於AI運算需求成長，有明顯增長。根據客戶反饋，公司以MBE技術生產的200G PD有關鍵優勢，隨著高速傳輸需求逐步增加，未來相關營收成長可期。其他如可應用於光模組之驅動電路的HBT，以及特定情形下的光模組接收端的APD等InP產品也隨運算需求有成長。

砷化鎵(GaAs)為IET-KY另一主要產品線，營收占比二成五以上，其終端應用包含射頻相關、汽車防撞雷達及國防應用，客戶為歐美大廠，目前需求穩定。因應AI需求成長，公司將研發重心放在可應用於資料中心100G以上光模組發射端的VCSEL，期望在AI運算的AOC (active optical cable，主動式光纜)市場占得一席之地。

銻化鎵(GaSb)產品方面，營收占比近兩成，終端應用在國土保全、夜視系統等紅外探測裝置，成長動能來自於美國和其他國家之國防訂單。美國國防相關銻化鎵紅外磊晶片需求持續成長，其他國家客戶的銻化鎵磊晶片需求亦同步增加。

至於銻化鎵(GaSb)方面，該產品毛利率較高，目前相關產能已接近滿載，IET-KY計畫於今年下半年或明年啟動下一部機台因應日益增長的訂單需求，預計可增加三成產能，高毛利產品出貨增加，有利公司產品組合優化。

此外，IET-KY在氮化鎵(GaN)產品線，公司特殊的二次磊晶技術可提升GaN產品應用於高頻高電壓元件以及AI資料庫伺服器內功率轉換元件，客戶反應熱烈，目前配合市場需求，規劃在台灣設置機台，縮短客戶生產周期。公司除了生產磊晶片，亦有機台業務，因自製硬體零組件技術成熟，自行發展之機台除供應新廠陸續擴充產能外，也有生產部分機台關鍵零件銷售予長期合作夥伴，營收占比逐漸提高。

展望未來，在AI、5G、國防等趨勢向上不變之下，IET-KY的四大產品線各有成長動能，在營收放大同時，公司產能亦逐漸吃緊，擴廠計劃預計於今年第3季執行，待產能逐步到位，營收成長可期。