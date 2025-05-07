「櫃買市場業績發表會」5月13日起率先登場

配合上櫃公司2025年第1季財報陸續公告及興櫃公司2024年度財報已出爐，櫃買中心（Taipei Exchange）將自5月13日起於台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列櫃買市場業績發表會，以利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，為彰顯櫃買市場多元及完整的產業聚落，故本系列業績發表會於5月13日（周二）率先以「樂饗生活」為主軸揭開序幕，邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司，包括烘焙設備製造商新麥（1580）、烘焙原料供應商德麥（1264）及經營連鎖餐飲品牌的全家便利商店子公司全家餐飲（7708），希望投資人能掌握潛藏在生活中的投資機會。

櫃買中心指出，為增進投資人進一步了解有潛力的興櫃公司，5月19日（周一）推出「興櫃新星」主題，邀請新特（7815）、立盈（7820）、精誠金融（7819）等公司與會。此外，有鑑於工業4.0以及智慧製造已經是現代產業鏈的發展趨勢，物聯網與AI應用更是其不可或缺的技術之一，本系列於5月21日（周三）推出「智慧物聯網」主題，將邀請網通設備品牌商普萊德（6263）、電子紙應用產品設計製造商振曜（6143）及網路通訊系統製造廠商神準（3558）與會。5月22日（周四）接續推出「ESG智慧城市」主題，邀請國內前三大電梯製造商崇友（4506）、銅廢液回收設備服務商衛司特（6894）及工業電腦設計製造商艾訊（3088）到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

本系列共將舉辦六場次的業績發表會，後續於5月26日及27日尚有二場「科技與醫療」及「電子科技」為主題之業績發表會，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃及興櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。

本系列櫃買市場業績發表會主題豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（網址：http://www.tpex.org.tw），各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載，此外，為服務未能親自到場的投資人，本系列各場次均提供現場直播，投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），另各場次影音檔亦將於會後上傳至櫃買中心網站（櫃買中心首頁>櫃買影音）供投資人瀏覽。