潤德召開股東會 通過配發每股現金股利15元

潤泰集團旗下室內裝修設計工程公司潤德（6881）7日召開股東常會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利13.5元、資本公積配發現金每股1.5元，合計現金股利共15元。

潤德2024年營收20.5億元，年增31%，稅後純益2.24億元，年增51.2％，每股稅後純益15.52元。

潤德表示，公司累積多年承攬大型個案設計及工程經驗，以商務空間、購物中心、高級住宅、學校圖書館及實驗室等客群為主，並積極跨入藝文空間、都更建設、科技廠辦及醫療機構等其他類別。

潤德指出，截至目前為止，今年新增訂單共八筆，新增金額約6.8億元，目前在建工程總金額約42億元，其中尚未認列合約金額約21.6億元，在手訂單包括高科技研發中心、台北信義區及板橋區星級飯店等。

潤德指出，秉持誠信經營理念，重視品質安衛，在業界樹立良好典範，不管在設計、工程管理方面囊括多項專業獎項，連續四年榮獲中華徵信所TP5000台灣地區大型企業排名「建物裝修及裝潢業第一名」，公司持續展現強勁的市場競爭力與穩健財務體質，營收與獲利連年成長，創造營運佳績。

潤德表示，秉持以人為本、健康、永續發展為旨的美學設計思維，以低碳、健康、機能、安全、舒適、服務為出發點，滿足人類對居住環境的高品質需求，將美學與感官經驗融入設計及施工細節，以高品質一條龍的服務，創造公司穩定獲利。