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精確營收／4月6.89億元 創今年新高、歷史次高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

精確（3162）4月營收6.89億元，較3月份成長7.97%，較去年同期成長146.77%，營收創今年新高、歷史次高記錄。累計2025年營收達25.29億元，較去年同期成長160.99%，表現相當亮麗。

年初開始精確公司得利於小鵬及吉利汽車出貨暢旺，第1季營收創歷史新高，原預計4月份長安汽車深藍系列亦如期開始出貨，歐洲廠MEB專案量穩步攀升，因此展望公司第2季業績仍有向上拉升的動能。

2025年精確公司營收表現除超出預期外，連未來將出貨的訂單也頻傳喜訊，今年一開春即接獲新訂單：東風嵐圖大SUV、小鵬G6及商用車平台、中創新航及日產汽車皆為3-6年的長約訂單，新訂單總額達人民幣10億元以上(約新台幣45億元以上)，新單的加入不但穩定及保障未來年度營收，同時也因產能利用率提升，創造了毛利率有向上提升的空間。

新台幣 營收

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