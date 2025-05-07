緯軟財報／首季稅後淨利1.1億元 EPS 達1.51元

緯軟（4953）董事會通過2025年第1季財務報告，第1季合併營收為26.42億元，年增9%，創歷年同期新高。然而，由於毛利率下滑，稅後淨利為1.1億元，較去年同期減少17.5%；EPS為 1.51元。

緯軟2024年第1季合併營收為26.42億元，季減2.6%，年增9.2%，營收呈現穩定成長。惟受季節性因素及互聯網業務比重提升影響，第1季毛利率下降至約14.6%。公司積極推動營運效率提升致營業費用率下降，有效縮減毛利率下滑對獲利的影響。第1季營業利益為1.18億元，年減17.4%，營益率4.5%，稅後淨利率4.2%，EPS為1.51元，年減0.34元。

緯軟同時公告自結2025年4月份單月合併營收為9.34億元，月增0.8%，年增9.5%；累計合併營收為35.8億元，年增9.3%，再次創單月及歷年同期新高雙新記錄。

緯軟指出，面對全球經濟高度不確定性，公司將秉持穩健經營原則，敏捷因應市場變化，強化風險控管與深耕核心客戶合作；同時積極拓展新興商機與區域，致力優化營收結構。

在追求營運績效的同時，緯創軟體亦持續強化公司治理。於台灣證券交易所和中華民國證券櫃檯買賣中心共同公布之第十一屆（113年度）公司治理評鑑中，憑藉優異表現五度進入公司治理評鑑上櫃公司排名前5%，並連續三年於市值50億元以上至100億元類別之上市櫃公司中名列前5%，在兩個重要指標上皆取得卓越成績，展現公司在財務穩健與治理績效上的雙重實力。