鈊象4月營收符合預期 注人估今年 EPS 成長至39元

鈊象（3293）4月營收月減0.6%、年增27.7%，符合市場預期，法人機構表示，主要是受惠東南亞授權維持強勁成長等助益。

分析師表示，展望鈊象2025年營運，營收成長主要來自於東南亞授權的成長，而子公司TaDa Gaming在美國有代理商，主要是授權給線上遊戲平台，2024年底到2025年初已有一些營收貢獻；網路遊戲的部分，未來會根據數據投放行銷費用，全年網路遊戲營收能維持水準；商用遊戲機會有新的遊戲機產品推出，今年預估將較去年小幅成長。

此外，歐美授權的部分，目前古拉索、希臘、馬爾他、羅馬尼亞、瑞典等國家都有取得執照，加拿大和英國還在申請中，今年底前有機會取得執照，不過歐洲市場比較陌生而且強勁的競爭對手多，仍在努力耕耘中，短時間還看不到顯著的營收貢獻。

因此，預估今年營收為228.5億元，年成長23.4%，稅後純益為110.1億元，年增21.5%，每股獲利（EPS）成長至39元，其中，今年主要成長動能仍為東南亞授權，維持20%以上的年成長，TaDa Gaming在美國已有代理商，並開始營收貢獻，有望成為另一塊成長動能。