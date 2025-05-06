環球晶法說會／期望第2季比第1季好 全年營收優於去年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於6日舉行法說會，董事長徐秀蘭預期，在新台幣匯率相對穩定的前提下，期望第2季業績表現有機會比第1季好，產能利用率也略增，同時估計今年全年營收表現將優於去年。

徐秀蘭表示，根據其部分客戶的觀點，最糟的情況已經過去，雖然同時也有其他客戶仍維持謹慎態度。憑藉環球晶的全球性規模、在地供應，以及產業維持向上潛力，預估今年營收表現應有望優於去年。

不過，徐秀蘭也坦言，能否實現年度業績成長表現，仍與未來貿易政策發展與不確定性連動，並要考慮特定區域的動態。

對於第2季營運，徐秀蘭認為，產能利用率應可略為提升，只是折舊攤提金額也將增加。同時，更關鍵的是後續關稅可能帶來的影響，因為美國廠所需的材料並不是100％美製，需要從外地進口，如果之後附加了關稅，將導致部分材料成本提高。

徐秀蘭提到，全球總體經濟情勢仍充滿高度不確定性，美國政策走向的變化，動搖投資人與貿易市場的信心，進一步加劇震盪原本就已脆弱的全球經濟環境。

即使短期逆風仍在，徐秀蘭認為，半導體市場會逐步回穩，下游部分客戶所釋出的訊號因應用而有差異，但趨勢逐漸轉趨正向。雖然整體動能尚未全面復甦，回溫跡象已逐漸浮現，隨著產業環境改善，矽晶圓需求有望逐步回升。

半導體 台幣匯率 矽晶圓

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