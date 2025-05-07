環球晶雙率雙降 首季EPS 3.05元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

環球晶（6488）昨（6）日公布首季獲利表現比前一季明顯回升，惟受擴產認列折舊攤提與持股評價損失影響，稅後純益較去年同期腰斬，每股純益3.05元。

環球晶首季毛利率、營益率「雙率雙降」，毛利率為26.4％，季減3.7個百分點，減7.9個百分點；營益率為16.6%，季減5.3個百分點，年減9.7個百分點；稅後純益14.56億元，較去年第4季大增2.06倍，但年減58.8％，每股純益為3.05元。

環球晶表示，首季獲利遠不如去年同期，主要是受到擴產及認列所持有世創股票評價變動影響。環球晶及子公司共持有世創股權13.67％，世創股價走低，環球晶因此認列相關評價損失。

環球晶強調，集團於全球九國設有18個營運生產據點，全球擴產計畫雖暫時影響短期財報表現，但長遠效益可期。在全球六個國家進行策略性擴產，從原先以亞洲產能為主的模式，轉型為全球化製造網絡，大幅提升先進製程產品比重。

環球晶美國德州新廠、密蘇里廠與義大利廠新擴產線已開始進行送樣，德州新廠預計本月15日舉行啟用典禮。

環球晶到首季底為止，預收款為9.3億美元（約新台幣309億元），略低於去年第4季底的9.7億美元。

毛利率 環球晶

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