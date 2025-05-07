台幣急升衝擊晶圓代工廠 世界Q2毛利率恐失守三成

台積電（2330）轉投資世界先進（5347）昨（6）日公布首季獲利季增三成，每股純益1.31元，預期本季出貨量、產能利用率、平均單價（ASP）等本業營運關鍵指標均有成長空間，但仍不敵新台幣強升衝擊，導致毛利率不增反降，恐再次跌破三成大關。

世界先進是近期新台幣急升後，第一家公開說明匯率急遽變動，對營運造成實質衝擊的晶圓代工廠。世界坦言，匯率波動為本季營運最大負面因素。

世界昨天舉行法說會，釋出本季展望，並提前於台股盤前先公布首季財報，單季毛利率30.1%，季增1.4個百分點，年增6.1個百分點；營益率18.7%，季增2個百分點，年增5.9個百分點；稅後純益24.14億元，季增30.7%、年增89.8%，每股純益1.3元。世界說明，上季獲利揚升，主要受惠客戶需求回溫，以及因應美中貿易關稅不確定性所引發的提前拉貨效應，表現符合公司先前預期。

展望本季，世界預期晶圓出貨有望季增3%至5%，產能利用率持續回穩，平均單價季增2%以內，並和客戶協商額外認列長約收入占營收1%，但毛利率無法隨著上述本業關鍵營運指標上升而同步走揚，反而會降到27%至29%左右，失守三成大關。世界指出，新台幣升值是導致本季毛利率不增反減的關鍵，該公司本季匯率假設基礎為1美元兌新台幣30.9元。

世界強調，新台幣升值影響後續需持續觀察，從本季匯率假設來看，已隱含預期6%升值影響毛利率3個百分點。另外有例行調薪、夏季電價等因素干擾。正面因素則是產能利用率季增、產品組合優化，兩因素則抵銷部分不利因素。

世界先進提到，下半年能見度仍不高，但仍期待無關稅因素干擾下使下半年成長，後續關稅影響需持續觀察。

【記者尹慧中／台北報導】世界先進董事長方略昨（6）日於法說會上表示，地緣政治對抗氣氛下，客戶對世界先進新加坡廠產能興趣增加，該公司積極和潛在客戶溝通。至於美國有意祭出半導體關稅，後續發展待觀察。

世界重申，今年資本支出維持600億元至700億元。

外界關注半導體關稅議題及美國232條款調查，方略回應，半導體關稅目前還不清楚，但「我們只要和競爭者在同樣環境下，將是全面影響」；232條款主要調查不合規競爭，目前在搜集公眾意見，預期對台廠不會有負面影響。

美國官方近期將公布半導體關稅以及232條款國安調查結果，一般預期232條款接棒301條款將對大陸半導體廠商受政策補助的傾銷將有後續管制措施。世界正和客戶持續推動新加坡12吋廠建置，方略說，繼續加速建置新加坡廠，期望2027年開始量產，和客戶合作也希望有長期確保產能規畫。

股利政策方面，方略透露，希望維持穩健成長，過去幾年配發現金4.5元，將繼續保持此政策，不會改變。