富旺財報／首季每股虧損0.85元 6案陸續取照交屋總銷達118億

富旺國際開發（6219）公布第1季合併財報，合併營收606.5萬元，營業毛利332萬元，稅後淨損1.01億元，每股稅後虧損0.85元。富旺目前全台規劃建案總銷近460億元新高，今年有6案在下半年陸續取照交屋，為營運挹注強勁成長動能。

富旺強調，面對全球總體經濟動盪、經貿環境快速變化的局勢，房地產的保值性，成了抗景氣通膨下資產配置良好的選擇。

就富旺在手建案產品與房價結構來看，有高達78%為總價在1,200萬元以下產品，鎖定首購族、新婚夫婦、科技新貴、熟齡換屋等客層，總價受惠新青安優惠房貸政策，亦觀察到實際成交率仍呈現穩步提升，顯示剛性需求仍旺盛。

目前，富旺全台規劃建案總銷已破新高、達459.65億元，總戶數超過3,600戶，將對於2025年及往後五年的整體營運挹注豐厚穩健的永續成長，創造更好的獲利能力。

展望2025年，富旺手中已有總銷達118億元的6個建案，將於今年陸續申請使照，包括富旺鈺時代、耀時代VILLA、天際W-ONE、富旺敦厚（透天）、富旺艾美莊園及悅榕花園，預期將為今年營運注入強勁的成長動能。