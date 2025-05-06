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鈊象營收／4月18.51億元 創歷史次高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）6日晚間公告4月營收18.51億元，月減0.6%、年增27.7%，業績大致維持高檔水準，單月營收創歷史次高；累計今年前四月營收72.09億元，年增28.1%，創同期新高。

鈊象4月營收表現與3月相去不遠，且單月營收連續二個月站上18億元大關，凸顯整體業績表現穩健成長。鈊象董事長李柯柱曾指出，對今年營運仍充滿信心，今年相當看好東南亞與美洲市場；其中，東南亞去年貢獻整體營收比重達44%，今年前兩月占比已攀升至52%。

李柯柱認為，東南亞市場具備龐大人口紅利，加上公司已在東南亞布局很久，除了東南亞，對印度市場也看好可穩定成長，長期來看對東南亞發展頗具信心。

此外，鈊象在美洲市場也進入快速成長期，去年營收占比11%，隨著公司在美國的營運州數增加，將帶動遊戲授權業務增，預期今年美洲市場占比將顯著提升。

除東南亞與美洲外，鈊象正在強化歐洲整體市場線上博奕布局，並積極申請英國線上博弈執照，估計今年下半年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博奕市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

展望未來，雖然李柯柱曾在法說會指出公司基期很高，要大幅度成長不容易，但鈊象今年以來的單月營收幾乎都在成長，甚至3月業績首度突破18億元；若以第1季整體營收來看，更比去年同期成長快三成，加上未來還有許多線上博弈執照將到手，估計後續營收成長力道仍值得期待。

東南亞 營收 鈊象

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