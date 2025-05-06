91APP 致股東報告書 董座何英圻看好2025年健康成長

零售全通路解決方案業者91APP*KY將在5月23日舉行股東會，近期公布年報。91APP董事長何英圻表示，將以「電子商務解決方案(Commerce Solution)」與「數位行銷解決方案(Marketing Solution)」二大解決方案，協助中大型實體零售品牌及通路客戶開啟D2C商業模式，追求OMO營運效益，提升整體獲利能力，預計2025年是健康成長的一年。

展望未來，91APP將持續精進產品與服務，賦能零售業加速數位轉型與營運升級，透過二大解決方案，幫助客戶運用OMO模式實現 D2C。不僅讓消費者享有無縫的全通路體驗，更讓零售商充分發揮數據價值，開拓全新商機。91APP將深化策略投資布局，加強AI領域投入。

2024年91APP 合併營收達16.2 億元，年增17%，續創新高，領先台灣整體零售業與電商行業的平均成⻑率；營業毛利率與營業淨利率分別為75%及33%，與前年同期相當；稅後淨利為新台幣 4.98 億元，續創歷史新高；每股純益4.22元，獲利穩定增⻑。

91APP在年報中指出，2025年，全球政治與總經的不確定性比起往年有增無減。零售商將更積極尋求數位轉型，以提升經營效率、降低獲客成本並借力會員經濟的運作模式；消費者將更趨向理性消費，依賴會員優惠、忠誠計畫和促銷活動來優化購物決策。公司產銷策略將聚焦於中大型實體品牌與通路，透過 SaaS 模式交付「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」二大解決方案，加上專業顧問服務與代運營服務，形成多元化的產品組合與靈活的價格方案，滿足不同發展階段、不同營運規模與不同零售類別客戶的多樣化需求，預計2025年將是91APP健康成⻑的⼀年。