快訊

影／屏科大又傳車禍！1學生被撞飛空翻重摔骨折 汽車撞機車畫面曝光

11縣市「大雨下到明晨」香燈腳追白沙屯媽記得準備雨衣

深夜鋒面來襲！明天雷雨炸全台 這日最涼低溫僅20度

91APP 致股東報告書 董座何英圻看好2025年健康成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

零售全通路解決方案業者91APP*KY將在5月23日舉行股東會，近期公布年報。91APP董事長何英圻表示，將以「電子商務解決方案(Commerce Solution)」與「數位行銷解決方案(Marketing Solution)」二大解決方案，協助中大型實體零售品牌及通路客戶開啟D2C商業模式，追求OMO營運效益，提升整體獲利能力，預計2025年是健康成長的一年。

展望未來，91APP將持續精進產品與服務，賦能零售業加速數位轉型與營運升級，透過二大解決方案，幫助客戶運用OMO模式實現 D2C。不僅讓消費者享有無縫的全通路體驗，更讓零售商充分發揮數據價值，開拓全新商機。91APP將深化策略投資布局，加強AI領域投入。

2024年91APP 合併營收達16.2 億元，年增17%，續創新高，領先台灣整體零售業與電商行業的平均成⻑率；營業毛利率與營業淨利率分別為75%及33%，與前年同期相當；稅後淨利為新台幣 4.98 億元，續創歷史新高；每股純益4.22元，獲利穩定增⻑。

91APP在年報中指出，2025年，全球政治與總經的不確定性比起往年有增無減。零售商將更積極尋求數位轉型，以提升經營效率、降低獲客成本並借力會員經濟的運作模式；消費者將更趨向理性消費，依賴會員優惠、忠誠計畫和促銷活動來優化購物決策。公司產銷策略將聚焦於中大型實體品牌與通路，透過 SaaS 模式交付「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」二大解決方案，加上專業顧問服務與代運營服務，形成多元化的產品組合與靈活的價格方案，滿足不同發展階段、不同營運規模與不同零售類別客戶的多樣化需求，預計2025年將是91APP健康成⻑的⼀年。

APP 消費

延伸閱讀

材料營收／4月15.01億元、年增32% 創同期新高

電信業最佳！「遠傳智靈」AI平台獲經濟部「智慧創新大賞」銀牌獎

酒店內開起拉麵店 看好南科長住日客與新增商機

科技巨擘AI支出沒縮手！美系研究機構看好Nvidia挺過美中監管風暴

相關新聞

聯上奪高雄捷運聯開案 興建運動設施、智慧住宅 預定下月招商

聯上集團取得高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地開發案，獲評選為最優申請人，將投入65億元，在1,573坪的基地興建運動...

諾貝兒Q1 EPS 1.32元 轉投資報捷

諾貝兒昨（5）日公告第1季財報，首季營收8.7億元，年增3.2%，稅後純益4,932.5萬元，年增85.7%，每股純益1...

力旺4月營收月增四倍 創意月減42%

矽智財廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布4月業績，因認列周期緣故，力旺表現比3月...

崑鼎上季 EPS 4.52元 攻四業務

環保服務大廠崑鼎（6803）昨（5）日公告首季歸屬母公司稅後純益3.27億元，季增19.34%，年增9.8%，每股純益4...

五福Q1獲利締新猷

觀光股五福（2745）昨（5）日公告第1季財報，在實體與數位動能雙引擎發威下，第1季單季稅後純益1.45億元，年增38....

大綜上季 EPS 3.54元 橘子1.07元

系統整合商大綜（3147）昨（5）日公布首季稅後純益約1.38億元，季減46.3%，年增74.6%，每股純益3.54元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。