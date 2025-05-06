鉅橡財報／首季EPS 0.24元 關稅不確定、訂單能見度短

鉅橡（8074）於6日公告2025年第1季財報暨4月合併營收。鉅橡第1季合併營收3.06億元、營業利益2,516萬元，較去年同期分別成長8.6％與22％，惟業外匯兌收益相較去年同期減少下，使歸屬於母公司稅後淨利1,930萬元，年減30％，每股稅後純益（EPS）為0.24元。

鉅橡受惠營收規模成長，產品組合優化，第1季毛利率22％、營業利益率8％，較去年同期皆成長1個百分點，而稅後淨利率則為7％。

鉅橡說明，第1季合併營收3.06億元，年增率8.6％，係PCB產業相關供應鏈受惠高速傳輸帶動AI伺服器需求持續擴張，使PCB高階材料出貨成長，加上美耐板第1季營收較去年同期成長所致。第1季毛利率22％、營業利益率8％，較去年同期皆成長1個百分點，惟今年第1季因新台幣較去年同期升值影響業外匯兌收益，使得稅後淨利率7％，年減3個百分點。

因應美國對等關稅政策暫緩90天，電子業啟動急單拉貨提高庫存備貨，以降緩關稅可能的衝擊，帶動鉅橡中國大陸PCB產品的出貨提升，使得4月合併營收1.14億元，月增1.11％、年增3.02％雙成長，累計1-4月合併營收4.15億元，年增率5.61％。

邁入第2季，美國對等關稅政策衝擊全球經濟發展，然根據國發會發布台灣3月景氣燈號顯示，當前國內景氣延續成長態勢，且台灣高科技產業供應鏈具競爭優勢，可望維繫出口動能，但需密切關注美中貿易戰後續變化以及各國貨幣政策走向等不確定因素。

鉅橡第2季PCB材料仍有急單的拉貨動能需求，惟因關稅政策的不確定性，使訂單能見度短，然鉅橡以台灣為生產基地，後續將謹慎關注台灣半導體與電子產業的需求發展。