亞昕第1季EPS 1.55元 中華食1.02元

亞昕（5213）今年迎交屋潮，首季獲利逼近去年全年數字，亞昕昨（6）日發布財報，第1季稅後純益10.29億元，擺脫去年同期虧損窘境，甚至呈現大躍進，每股純益（EPS）1.55元，單季獲利為進七年同期新高。

亞昕昨日同步公告，將辦理現金增資發行新股，發行股數為3,500萬股，每股暫定32元，實際發行價格俟主管機關申報生效後依相關法令規定訂定之。

亞昕表示，今年第1季認列「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、「擎天森林」、「亞昕一見」等案，加上海外案的馬來西亞「喜來城」也開始陸續認列，推升首季營運來到高點。

另外，第1季預計將持續認列「亞昕一見」、「擎天森林」，另還有「昕見築」，第4季預計有、總銷77億元「喜徠登」可完工交屋，而延平北路的成屋案「亞昕一邸」，則是賣一戶就可以認列一戶，整體而言，今年預計有七筆以上新建案完工挹注，完工量達約200億元。

國內包裝豆腐龍頭中華食（4205）昨（6）日公告第1季財報，單季稅後純益0.91億元，年增10.9%，每股純益為1.02元。

而該公司屏東新廠預計今年6月投產，將可為下半年營運進一步加持。

展望營運前景，該公司持審慎樂觀立場。而針對新台幣近期大幅升值，中華食指出，目前主力原料之一的黃豆進口係與美國、加拿大和澳大利亞等地契作，均備有須支付的美元部分，惟會視狀況採購現貨，藉此可或多或少降低進料成本。