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大田第1季EPS 0.68元 打造越南新產能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工廠大田（8924）昨（6）日公布第1季財報，單季稅後純益為0.57億元，年減41.8%，每股純益為0.68元。該公司正加緊展開越南新產能打造，預計6月可開始量產，逐步恢復出貨動能。大田今年第1季受到新品開發案延遲影響出貨表現，使得單季營收下滑，而波及單季稅後純益同步年減逾四成。

展望營運前景，大田指出，目前美系客戶因遭高關稅限制，由中國大陸銷美的業務大多暫緩，只維持非美地區如歐洲、日本和韓國等地出貨；而為支應美國市場客戶需求，正加緊布局越南新產能。

歷經越南公司去年10月間成立，並發包廠房興建工程，今年2月27日舉行開工動土典禮後，正啟動新廠區打造，預計工程期為六個月，8月完成主體建築，接續進行設備安裝和測試，最快今年第4季投產。在此同時，對於美系品牌客戶希望盡快從越南出貨到美國市場的期待，該公司目前已在該工業區內租得一處既有廠房。正進行設備投入作業，目標自今年6月試營運，初期每月產能為5萬支，今年底可提升至每10萬支。

美國 越南

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